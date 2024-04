Um ataque com faca provocou hoje à noite um ferido grave no centro de Bruxelas, revelou a porta-voz da polícia, Ilse Van de Keere, ao jornal The Brussels Times.

O incidente ocorreu na Boulevard Anspach, perto de Bourse, no centro da capital belga.

“A nossa polícia foi chamada por volta das 20:10 [19:10 em Lisboa] e várias equipas foram imediatamente enviadas para o local”, confirmou Van de Keere, citada pelo jornal.

Os agentes socorreram o ferido, prestando os primeiros socorros até a chegada das equipas médicas. A vítima foi posteriormente transportada para o hospital, onde permanece em estado crítico.

“Com base nas informações que temos até agora, vários suspeitos estiveram envolvidos, mas fugiram do local antes da nossa chegada”, acrescentou a porta-voz da polícia.

Foi criado um perímetro de segurança no local, enquanto decorrem as investigações para determinar as circunstâncias exatas do incidente, de acordo com o mesmo portal.

Os meios de comunicação social belgas adiantaram que o ataque foi o resultado de uma briga, embora os detalhes sobre quem estava envolvido e os motivos ainda não sejam claros.

À mesma hora, em Bordéus, França, um ataque com faca causou um morto e um ferido grave, com o homem suspeito a ser abatido pela polícia francesa.

O ataque em França ocorreu na zona de Miroir d’Eau, perto do centro da cidade, noticiou o Le Figaro.

Ao fugir em direção à Pont de Pierre, ainda em Bordéus, o agressor colocou em alerta a polícia presente no local, adiantou o Ministério Público da cidade ao Le Figaro.

Perante o perigo que representava, os polícias abriram fogo, atingindo-o mortalmente, acrescentou.

À agência France-Presse (AFP), fonte policial revelou que “não houve comentários islâmicos ‘a priori’ feitos pelo autor”, sem poder fornecer mais detalhes.

Segundo o jornal Sud-Ouest, o agressor repreendeu as suas vítimas por beberem, com a briga a escalar e o agressor a sacar uma faca.