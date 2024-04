O exército israelita disse à agência de notícias France-Presse que “de momento” não tem comentários a fazer sobre as explosões registadas hoje perto de uma base militar no centro do Irão.

“Não temos comentários de momento”, disse um porta-voz do exército, depois de Israel ter prometido responder ao ataque sem precedentes lançado por Teerão no passado fim de semana.

Entretanto, o exército israelita anunciou que as sirenes de alerta foram ativadas no norte de Israel.

As instalações nucleares iranianas na província de Isfahan estão “completamente seguras”, escreveu a agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária Iraniana, órgão responsável pela segurança dos centros atómicos do país.