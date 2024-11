EUA/Eleições: PS francês apela a reunião “urgente” dos socialistas europeus

O Partido Socialista (PS) francês convocou hoje uma reunião extraordinária nacional e pediu uma “reunião urgente dos líderes do Partidos Socialistas europeus” após a eleição do republicano Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos.

“Tendo em conta os impactos” da eleição norte-americana “na situação internacional, e em conjunto com Pedro Sánchez [primeiro-ministro espanhol], o Partido Socialista apela a uma reunião urgente dos líderes do Partido Socialista Europeu”, que reúne 60 partidos nacionais, incluindo 32 membros efetivos.

No comunicado de imprensa, o PS francês disse que “a União Europeia não é o 51º Estado americano”.

Por essa razão, “deve agora tomar consciência da sua própria força e medir a sua responsabilidade na cena internacional, num mundo abalado pelo ressurgimento dos impérios, do obscurantismo religioso, da conspiração, do racismo, do ceticismo climático e do nacional-populismo”, acrescentou.

Neste contexto, “a esquerda europeia, e os socialistas em particular, devem desempenhar plenamente o seu papel”, afirmou o PS francês, apelando a “um despertar, que passa pela afirmação de um projeto para a França e para a Europa”.

O antigo Presidente socialista francês, François Hollande, alertou na quarta-feira contra um poder “sem limites” de Donald Trump , afirmando que a nova vitória do republicano como Presidente dos Estados Unidos era “uma má notícia para a Europa”.

Relativamente à Ucrânia, Donald Trump “disse de forma arrogante que ia resolver o problema em poucos dias. Não há dúvida de que vai abandonar a Ucrânia a Vladimir Putin [Presidente russo] (...) se os europeus não reagirem”, acrescentou François Hollande.

O atual Presidente francês, Emmanuel Macron, e Donald Trump manifestaram hoje a “vontade de trabalhar para o regresso da paz e da estabilidade”, face às “grandes crises internacionais em curso”, segundo a Presidência francesa.

Durante uma “excelente conversa de 25 minutos” por telefone, o chefe de Estado francês “sublinhou a importância do papel da Europa e disse ao Presidente Trump que estava disposto a continuar esta conversa e a trabalhar em conjunto sobre estas questões” quando o candidato tomar posse, afirmou o Eliseu.

Donald Trump foi eleito o 47º Presidente dos Estados Unidos tendo já conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários, quando ainda decorre o apuramento dos resultados. Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.