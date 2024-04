Dois mortos e seis feridos em tiroteio na cidade norte-americana de Memphis

Duas pessoas foram mortas e seis ficaram feridas no sábado num tiroteio numa festa de bairro em Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, disse a polícia local.

Um dos seis feridos foi hospitalizado “em estado crítico”, segundo a polícia da cidade do sudeste dos Estados Unidos, citada pela agência francesa AFP.

As duas vítimas mortais foram declaradas mortas no local.

O tiroteio ocorreu durante uma festa de bairro não autorizada, em que participavam entre 200 e 300 pessoas, perto do parque Orange Mound, em Memphis, disse a polícia.

Pelo menos duas pessoas terão disparado armas durante o tiroteio e a polícia estava a examinar as imagens de vídeo como parte da investigação em curso, disse a chefe da polícia de Memphis, Cerelyn Davis.

Não houve detenções imediatas.

“À luz dos acontecimentos recentes, estamos juntos para denunciar estes atos de violência sem sentido”, disse Davis, segundo a agência norte-americana AP.

Os Estados Unidos registam a taxa de mortalidade por armas de fogo mais elevada de todos os países desenvolvidos.

Os tiroteios são um flagelo recorrente que os sucessivos governos têm sido impotentes para travar, uma vez que muitos norte-americanos continuam muito apegados às armas.

A organização não-governamental (ONG) Gun Violence Archive, que classifica os tiroteios em massa como os que resultam em pelo menos quatro mortos ou feridos, contabilizou 120 tiroteios nos Estados Unidos desde 01 de janeiro.

Em 2023, foram registados 656 tiroteios em massa no país.