Pelo menos 13 pessoas morreram e 55 ficaram feridas hoje no Quénia após um autocarro ter tido uma falha nos travões, o que fez com que se despistasse contra um automóvel, comunicaram as autoridades locais.

O acidente ocorreu por volta das 04:00 (02:00 em Lisboa) na estrada que liga as cidades de Nakuru e Eldoret, no centro-oeste do país.

“Infelizmente, 13 pessoas perderam a vida, 55 ficaram feridas e foram enviadas para vários hospitais”, disse o chefe da polícia de Rift Valley, Jasper Ombati, aos meios de comunicação social, no local do acidente.

Das vítimas mortais, 11 estavam no autocarro, nomeadamente um bebé, e duas estavam no carro, acrescentou.

Tanto o autocarro como o carro capotaram e acabaram na berma da estrada com danos materiais visíveis, de acordo com a imprensa local.

De acordo com os sobreviventes, o condutor do autocarro perdeu o controlo devido a uma falha nos travões e chocou contra o automóvel.

O autocarro, acrescentaram, esteve parado durante várias horas depois de ter tido problemas de travões, antes de retomar a viagem à meia-noite.

“Os passageiros queixavam-se, sobretudo nas zonas montanhosas. Ouvi um rugido quando o condutor gritou que o veículo tinha perdido os travões antes de embater num carro particular”, disse um dos passageiros aos meios de comunicação social.

Os acidentes de viação são frequentes nas estradas quenianas e, no passado, a polícia tem reprimido os condutores que excedem os limites de velocidade ou que conduzem sob o efeito do álcool.

De acordo com dados da Autoridade Nacional de Transportes e Segurança do Quénia, em 2023, 4.324 pessoas morreram em acidentes rodoviários em todo o país.