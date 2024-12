Oito pessoas morreram depois de um barco “altamente sobrecarregado” ter virado num rio da província de Guizhou, no sudoeste da China, informaram hoje as autoridades.

Cinco sobreviventes foram resgatados no local do acidente, segundo um comunicado do ministério da Gestão de Emergências da China, que indicou que o barco pertencia à administração local da cidade.

O barco “estava envolvido em atividades de transporte de passageiros em violação dos regulamentos e estava altamente sobrecarregado”, acrescentou o ministério.

De acordo com a revista Caixin, o barco transportava aldeões locais entre as margens do rio Pingzheng.

Os acidentes mortais são uma ocorrência frequente na China, devido a regulamentos imprecisos e a uma aplicação pouco rigorosa.

Em outubro passado, a justiça chinesa condenou 15 pessoas a penas de prisão pelo seu papel no desmoronamento de um edifício de oito andares em Changsha, na província de Hunan, centro da China, em 2022, que matou 54 pessoas.

As autoridades alegaram que a estrutura tinha sido construída ilegalmente. A tragédia provocou um aceso debate público na China sobre a corrupção no setor da construção.