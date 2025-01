Pelo menos 27 soldados nigerianos foram mortos no nordeste do país num dos mais mortíferos atentados suicidas no país nos últimos anos, disseram hoje duas fontes militares à AFP.

Na sexta-feira, o exército lançou uma ofensiva terrestre contra um reduto do Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP) no Triângulo de Timbuktu, uma área que abrange os estados de Borno e Yobe, no norte da Nigéria.

Um bombista suicida conduziu um veículo carregado de explosivos, escondido na vegetação densa, em direção a um comboio de tropas que avançava, disseram dois oficiais militares que pediram anonimato.

“O ataque suicida matou 27 soldados, incluindo o comandante, e feriu gravemente vários outros”, disse um dos dois oficiais.

Outro oficial disse que “estava escuro, o que impediu que as tropas tivessem uma visão clara dos arredores”.

As fontes sugeriram que o número de vítimas pode aumentar porque alguns dos feridos estão em estado crítico.

As autoridades militares nigerianas não fizeram comentários sobre o ataque.