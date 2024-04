O ataque aéreo que Israel lançou hoje de madrugada contra o Irão pretendeu demonstrar a Teerão que os israelitas têm capacidade para chegar ao centro do país persa com as suas armas, noticiou hoje o The Washington Post.

O jornal norte-americano revelou que uma fonte oficial israelita confirmou o ataque aéreo no interior do Irão, em retaliação ao bombardeamento iraniano contra Israel entre a noite de sábado e a madrugada de domingo.

A fonte, que não quis ser identificada, disse que não foi determinado se o ataque causou danos.

No entanto, especificou que a ofensiva pretendia demonstrar ao Irão que Israel tinha capacidade para atacar o interior do país.

Embora vários meios de comunicação norte-americanos tenham confirmado o ataque israelita, até agora, nem o Governo daquele país nem o Pentágono reconheceram oficialmente a operação.

O Irão ativou as suas defesas, afirmando apenas que tinham ocorrido explosões na cidade central de Isfahan, mas que as instalações nucleares iranianas eram seguras.

A Agência Espacial Iraniana também negou um ataque com mísseis, contrariando a informação dos Estados Unidos de que Israel tinha lançado projéteis contra solo iraniano.

No meio da discussão sobre o que terá efetivamente acontecido, as autoridades da aviação iranianas suspenderam inicialmente os voos em pelo menos três cidades do país, incluindo Teerão e o seu aeroporto internacional, embora horas depois tenham decidido retomá-los.

O ataque israelita foi noticiado inicialmente pela cadeia de televisão norte-americana ABC News, citando um responsável dos Estados Unidos.