Um ataque de martelo feriu hoje pelo menos oito pessoas num campus universitário de Tóquio, antes do agressor ser detido pela polícia, informou a imprensa japonesa.

Nenhum dos feridos perdeu a consciência, disse a emissora pública NHK, acrescentando que o ataque ocorreu no campus da Universidade Hosei, no distrito de Tama, nos subúrbios ocidentais da capital japonesa.

Já de acordo com a Jiji Press, uma estudante de cerca de 20 anos foi detida, suspeitando-se que está envolvida no ataque.

Questionada pela agência de notícias AFP, a polícia não confirmou estes pormenores.

Imagens ao vivo transmitidas pela NHK mostraram uma longa fila de veículos de emergência e ambulâncias a seguir para o campus universitário no distrito de Machida.

Os crimes violentos são raros no Japão, um país com leis rígidas de controlo de armas.

No entanto, esfaqueamentos e até mesmo tiroteios, como o ataque que matou o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2022, ocorrem ocasionalmente no país.

Um estudante do ensino fundamental morreu após ser esfaqueado em dezembro, e outro ficou ferido na semana passada num restaurante McDonald’s no sudoeste do Japão, um ataque pelo qual um homem foi preso posteriormente.

Em 2019, duas pessoas, incluindo uma estudante, foram esfaqueadas e mortas, e mais de uma dúzia ficaram feridas, na cidade de Kawasaki, num ataque perpetrado por um agressor que tinha como alvo crianças que aguardavam um autocarro.

Um homem de 51 anos matou-se de seguida, esfaqueando-se no pescoço.