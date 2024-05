Rui Alves: “É o Nacional que põe o Funchal em marcha”

Na sequência do êxito desportivo na II Liga 2023/24, que culminou com a subida de divisão, a comitiva do Clube Desportivo Nacional foi hoje recebida na Câmara Municipal do Funchal, um dia depois do mesmo ter acontecido na Quinta Vigia, residência oficial do presidente Governo Regional.

Na ocasião, Tiago Margarido - que tal como ontem foi novamente o primeiro a fazer uso da palavra - afirmou que espera celebrar novos êxitos nos Paços do Concelho.

Já Rui Alves, no seu discurso, começou por relembrar os quatro anos em que desempenhou funções camarárias, para depois enaltecer a visão e o trabalho inovador iniciado pelo ex-autarca Pedro Calado no âmbito do apoio autárquico aos emblemas desportivos do município.

“Quem é que haverá, quem é que não acha que é o Nacional que põe o Funchal em marcha?”, finalizou o dirigente alvinegro, numa clara alusão a um popular slogan partidário.

Com a autarca Cristina Pedra ausente por motivo de férias, foi Bruno Pereira o anfitrião da cerimónia. O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal elogiou a campanha nacionalista na II Liga, classificando-a de brilhante e, tal como Rui Alves, destacou o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela autarquia na área desportiva.

De resto, Bruno Pereira, declarou-se um autonomista, mostrando satisfação pelo regresso de duas equipas das Regiões Autónomas à I Liga. Disse ainda que o município espera receber o Nacional na sequência de futuros sucessos que não o de uma subida de divisão, desejando assim que o clube se mantenha no mais alto patamar do futebol português.

Enquanto a comitiva do Nacional era recebida no Salão Nobre da Câmara, cerca de três dezenas de adeptos alvinegros marcavam presença na Praça do Município.