Ainda muitos madeirenses não recuperaram do susto de fevereiro, que tentou trazer novos critérios no pagamento do subsídio de mobilidade, e já há mais uma polémica na calha envolvendo o subsídio.

Desta vez, uma circular dos CTT está a informar a introdução de valores máximos das taxas XP (custo do serviço pela emissão do bilhete), o que poderá ter consequências para o negócio das agências de viagens, mas também sobre o valor do reembolso dos passageiros madeirenses. A decisão terá partido da Inspeção Geral de Finanças (IGF).

O secretário regional do Turismo e Cultura já reagiu: “Há outra vez uma tentativa da parte da Inspeção Geral de Finanças de vir a limitar valores da taxa de emissão do bilhete, quando essa limitação não está prevista na lei”.

