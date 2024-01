II Liga: Cai mais um golo no Caldeirão!

O dérbi da Madeira está ao rubro e com emoções para todos os gostos e feitos!

O Marítimo estava por cima do jogo e do marcador, mas depois do golo de Carlos Daniel, que reduziu para 2-1, aos 68’, o Nacional assumiu o jogo.

Adivinhava-se o empate, mas foi o Marítimo a chegar ao 3-1, aos 90+4, por Bernardo Gomes!