UMa volta a receber estudantes de congénere letã para estágios em Gestão Cultural

A Universidade da Madeira (UMa), através do Gabinete de Estudante Internacional, vai realizar, pelo segundo ano consecutivo, um estágio intensivo de duas semanas para estudantes da Universidade de Liepaja, Letónia, na área de Gestão Cultural.

Conforme informa uma nota enviada à redação, a atividade inicia-se na próxima segunda-feira, dia 15 de abril, pelas 17 hpras, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, com uma receção de boas-vindas, a cargo da vice-reitora da UMa para a área da Internacionalização, Elsa Fernandes.