Resolvidos problemas de infiltração na Escola Básica da Serra de Água

Estão sanados os problemas de infiltração em algumas salas de aulas da Escola Básica da Serra de Água, provocados por alguns danos na cobertura do edifício

Conforme informa uma nota enviada à redação, as intervenções foram realizadas pela Câmara Municipal da Ribeira Brava e incidiram na reparação do telhado, num investimento de 100 mil euros.

Durante a visita do executivo, o autarca Ricardo Nascimento frisou a necessidade urgente de solucionar o problema desta escola que acolhe dezenas de crianças de várias idades.

“Fizemos a alteração da cobertura, colocando uma subtelha e um isolamento para que a escola fique mais aconchegante no seu interior, garantindo, assim, as melhores condições para as nossas crianças e para o pessoal docente e não docente que aqui trabalha”, aclarou.

O autarca salientou ainda que, sendo a Serra de Água uma zona propícia a mais humidade, chuva e vento, o que realmente interessa é “o bem-estar das nossas crianças e que possam estar num ambiente seguro e confortável”.

À semelhança do que tem acontecido por todo o concelho, a Escola Básica da Serra de Água também recebeu quadros interativos para as salas curriculares e smart tvs para o pré-escolar.