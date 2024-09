‘DigitALL’ da Fundação Vodafone leva competências digitais a 18.500 crianças

O número de alunos abrangidos pelo ‘DigitALL’ - programa de desenvolvimento de literacia e competências digitais da Fundação Vodafone – vai chegar a 18.500 de jovens estudantes no novo ano letivo, um aumento de cerca de 46% em relação às 12.700 que esta iniciativa alcançou em 2023/24.

Em 2024/25 o programa chegará a cerca de 700 turmas de 140 escolas localizadas em 28 municípios, selecionadas através de candidaturas que decorreram em abril. Cerca de mil professores e 20 monitores vão assegurar, presencialmente, a transmissão dos conteúdos.

Dirigido a crianças do primeiro e segundo ciclos, o DigitALL proporciona aprendizagem experiencial através de dispositivos e recursos digitais, capacitando também professores nas áreas de ensino STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Em aulas semanais de 50 minutos, os alunos desenvolvem projetos com recurso a novas tecnologias e exploram e melhoram competências técnicas, comportamentais e sociais, em grupo e de forma interativa. Além disso, a plataforma DigitALL em Casa permite-lhes realizar atividades de formação de forma autónoma e remota.

Além dos protocolos com os Municípios e Agrupamentos de Escolas, o programa conta com a parceria institucional da Direção-Geral da Educação, que reconhece a importância e a qualidade do DigitALL, em particular nos contributos que pode acrescentar às áreas da Matemática e das Tecnologias de Informação e Comunicação.

“Ao dotar crianças com competências digitais desde os primeiros níveis de escolaridade, preparando-as para as exigências técnicas das profissões do futuro, o DigitALL contribui também para reforçar o cumprimento das metas da Década Digital em Portugal, nomeadamente nas competências digitais, preocupação recentemente levantada pela Comissão Europeia”, expressa a Vodafone, em comunicado.

No último ano letivo, o DigitALL foi vencedor em Portugal na categoria de Educação dos World Summit Awards, prémios de inovação da ONU que, no País, são promovidos pela APDC. Além disso, ficou também em top 8 a nível mundial nestes mesmos World Summit Awards, depois de em 2022 ter recebido o prémio Reconhecimento de Práticas em Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, na Categoria ‘Comunidade’.

Segundo o inquérito ‘21st Century Parents’, realizado pela Ipsos Germany para a Fundação Vodafone, os encarregados de educação em Portugal são os mais otimistas sobre o potencial de utilização de tecnologias digitais nas escolas, os que mais defendem a sua responsabilidade na difusão de competências digitais e os que mais acreditam que a literacia digital deve ser um objetivo-chave da educação escolar.

Lançado há três anos, em abril de 2021, o ‘DigitALL’ é dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos de idade e integra-se na iniciativa #SkillsUploadJr, presente em nove mercados onde a Fundação Vodafone opera.