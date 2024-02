Alunos da Escola do Caniço apurados para o campeonato de jogos de Matemática em Aveiro

Os seis alunos da Escola básica do 2º e 3º ciclos do Caniço que participaram no 8º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, conseguiram o apuramento para a final, que decorreu, no último dia 23, no Pavilhão Desportivo do Porto da Cruz. Desses, foram também apurados alunos para participarem no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos em Aveiro, no dia 14 de março, Dia Internacional da Matemática.

Segundo nota do estabelecimento de ensino, a escola foi representada no campeonato regional, por seis alunos, 3 de cada ciclo, que se apuraram para as finais. “Destacam-se os alunos Kirill Lakovlev (5º3) e Mateus Sousa (9º3) que obtiveram o 2.º lugar no jogo do Dominório e as alunas Júlia Freitas (5º4) e Petra Baptista (9º8), que obtiveram o 1.º lugar no jogo do Produto e irão representar a nossa região no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos em Aveiro”, regozijou-se a escola.

“Parabéns, mais uma vez, a todos pelo empenho, resiliência, esforço e dedicação, mostrando que a matemática e o jogo são uma combinação harmoniosa e perfeita”, lê-se na missiva, na qual o projeto escolar OFMatic promoveu “momentos de relaxamento através de uma Sessão de Origami. Desde corridas de sapos, corações coloridos, cubos, marcadores de livros, guarda lápis, onde todos puderam mostrar o que se pode criar com uma simples folha de papel, trabalhando a motricidade fina, noções básicas da matemática, leitura e interpretação de esquemas, concentração e acima de tudo, a divertirem-se “a dobrar”.

“Um agradecimento aos professores dinamizadores deste Campeonato Regional, Professora Márcia Temtem e Professor Henrique Flores, pela organização, dedicação, disponibilidade, carinho e apoio prestado ao longo de todo este processo, aos Pais e Encarregados de Educação por todo o apoio e por apoiarem o projeto OFMatic, ao Hotel Sentido Galosol pelo serviço prestado no que se refere ao transporte, e como não podia deixar de ser à Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, por continuar a acreditar e a apostar neste projeto”, sublinha ainda o projeto, na nota enviada ao nosso Jornal.

Recorde-se que o campeonato regional contou com a presença de mais de 300 alunos de 65 escolas da Região. Estes jogos têm como principais objetivos contribuir para o desenvolvimento de capacidades matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social.