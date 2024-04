20 escolas da madeira participam no programa educativo da Escola Missão Continente

Este ano letivo, Escola Missão Continente (EMC) conta com a inscrição de 20 escolas da Região.

Iso mesmo informou uma nota enviada à redação, que mais recorda que o objetivo deste programa educativo é o de sensibilizar os alunos do Pré-Escolar, 1º e 2º ciclo do Ensino Básico para uma alimentação saudável, consumo consciente e um estilo de vida ativo.

Já a nível nacional, este programa está presente em mais de 850 escolas, impactando 11% dos estabelecimentos pelo país fora, desde o Pré-Escolar ao 2º Ciclo, sendo 5% de Escolas do Pré-Escolar, 14% de Escolas do 1º Ciclo e 9% de Escolas do 2º Ciclo.

“Desde o seu lançamento no ano letivo de 2016/2017, o programa já envolveu mais de 100.000 crianças. Em cada edição, os participantes têm acesso a conteúdos, atividades educativas, desafios (com prémios associados), materiais lúdico-pedagógicos e visitas no terreno”, explana a mesma nota.

A Escola Missão Continente está a avaliar, desde 2021, o impacto em 40 turmas do 1º CEB, de 35 escolas dos 20 distritos do país, durante 4 anos consecutivos (2021-2025), tornando-se um dos estudos integrado num programa de nutrição e saúde comunitária, com maior dispersão, em Portugal. Este estudo está a ser realizado por uma entidade independente, o CEIDSS – Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde. Trata-se do primeiro estudo de impacto a realizar numa iniciativa com esta dimensão – 35 escolas/40 turmas.

Neste ano letivo, que marca a 8.ª edição da Escola Missão Continente, o estudo de avaliação de impacto abrange 794 crianças de 35 escolas a nível nacional, num trabalho contínuo com 40 professores e turmas, sob a temática “Dieta Mediterrânica – Uma opção saudável, sustentável e consciente”.

“Alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a Escola Missão Continente constitui-se como uma das principais iniciativas de responsabilidade social do Continente que conta com um longo histórico de ligação à comunidade escolar, de modo a promover a alimentação saudável e o consumo consciente nas escolas. Portugal continua a ser dos países europeus com níveis mais elevados de obesidade infantil e temos como objetivo colmatar essa questão através da sensibilização e consciencialização dos mais jovens para que sejam percussores de um futuro mais saudável e consciente. A Escola Missão Continente é um programa muito acarinhado pela MC porque estamos empenhados em impactar positivamente e com profundidade a vida e o futuro destas crianças e respetivas famílias.”, explica Nádia Reis, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente.