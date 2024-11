WTA: Savoy Signature galardoada com três distinções

A Savoy Signature foi premiada, esta noite, no Funchal, com três distinções, na gala dos World Travel Awards (WTA), reconhecida pela excelência e compromisso com a hospitalidade de luxo.

O The Reserve foi eleito ‘World’s Leading Luxury Boutique Hotel 2024’, destacando-se pelo atendimento personalizado e exclusivo, um galardão que foi recebido pela diretora do hotel, Cristina Mata.

Ainda no mesmo edifício, o Savoy Palace foi reconhecido como World’s Leading Luxury Hotel 2024, depois de, em março, ter sido premiado como Europe´s Leading Luxury Hotel 2024 e Portugal’s Leading Luxury Hotel 2024. Para receber o prémio, atribuído pela excelência em hospitalidade e elegância inigualável que o hotel oferece na Madeira, subiu ao palco o diretor geral, José Pereira.

O Saccharum, situado na Calheta, foi distinguido como World’s Leading Retreat 2024. “O bem-estar e a experiência ímpar dos seus hóspedes” é o foco do hotel. Bruno Teles, diretor do Saccharum, recebeu o galardão em nome da equipa.

“Estes prémios são o testemunho vivo do nosso compromisso em elevar a experiência dos nossos hóspedes a um patamar único, sempre alinhado com um padrão de excelência que respeita a essência de cada conceito de hospitalidade. É com enorme orgulho que vemos a Madeira e os nossos hotéis serem distinguidos no panorama global, reafirmando o nosso papel como embaixadores de uma hotelaria de qualidade ímpar neste destino extraordinário. Queremos ainda expressar o nosso agradecimento aos nossos colaboradores, cuja dedicação e talento são a verdadeira essência deste sucesso”, considerou Roberto Santa Clara, CEO da Savoy Signature.

A cerimónia, conforme o JM online tem vindo a noticiar, reuniu figuras de destaque da indústria global de viagens, transformando a Madeira e o Savoy Palace no epicentro de um dos eventos mais prestigiados do setor, conforme destaca, em comunicado, a Savoy Signature.