Em 2023, as vendas das empresas com sede na Região através de comércio eletrónico representaram 11,7% do total do volume de negócios, atingindo os 627 milhões de euros.

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje os principais resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas (IUTICE) de 2024, apurados para a Região Autónoma da Madeira (RAM), um inquérito “realizado em todo o País, habitualmente entre março e julho de cada ano, sendo que, na RAM, a coordenação desta operação estatística é da responsabilidade da DREM.”

Segundo os dados, em 2024, 98,3% das empresas da RAM e 38,8% das pessoas ao serviço têm acesso à Internet para fins profissionais, +0,8 p.p. e +0,5 p.p., respetivamente, que em 2023. A nível nacional estes indicadores fixaram-se, pela mesma ordem, nos 98,0% e 50,5%.

As vendas através do comércio eletrónico representaram 11,7% do total do volume de negócios em 2023 (+3,6 p.p. que no ano anterior), atingindo os 627 milhões de euros (+79,3% face a 2022). No País, estes dois indicadores correspondiam a 19,5% (+0,5 p.p. que em 2022) e a 76 454 milhões de euros (+12,2% que em 2022), respetivamente.

Em 2024, 17,7% das empresas têm pessoal ao serviço especialista em TIC (+1,6 p.p. que em 2022). Em 2023, 4,8% das empresas recrutaram ou tentaram recrutar especialistas em TIC e, destas empresas, 29,6% tiveram dificuldades no preenchimento destes postos de trabalho.

Em 2024, 91,9% das empresas utilizam pelo menos uma medida de segurança das TIC (+ 5,6 p.p. face a 2022). As principais medidas de segurança das TIC utilizadas por estas empresas, em 2024, são a autenticação através de uma palavra-passe segura (93,8%), o backup de informação em local distinto (74,8%) e o controlo de acesso à rede (67,7%).

Refere ainda a DREM que em 2024, 5,3% das empresas utilizam tecnologias de Inteligência Artificial (IA), mais 1,8 p.p. que em 2023, sendo as mais utilizadas as que analisam linguagem escrita (text mining) e as que geram linguagem escrita ou falada (criação de linguagem natural).