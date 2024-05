O ‘Queen Anne’, agenciado pela Blatas, Lda (Blandy Shipping), pernoitou esta noite no Funchal naquela que é sua primeira viagem comercial.

Esta escala no Funchal motiva a presença dos agentes portuários para a habitual troca de placas a bordo, agendada para as 10h, mas que já leva algum atraso dado que as entidades portuárias e restantes convidados ainda não acederam ao interior do navio.

Nota para a circunstância de o capitão ser uma mulher, Inger Klein Thorhauge. É a primeira mulher a comandar um navio da icónica companhia britânica.

O ‘Queen Anne’ é o mais recente navio da Cunard, e traz cerca 2.600 passageiros e 1.000 tripulantes. Construído nos estaleiros italianos da Fincantieri, e lançado ao mar no passado dia 24 de abril, o ‘Queen Anne’ tem capacidade para transportar 2.996 passageiros e 1.225 tripulantes.