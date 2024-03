O Porto do Funchal recebeu hoje três navios de cruzeiro: AIDAcosma, Azura e AIDAmar. No total, transportam 13 885 pessoas, sendo que 10 656 são passageiros.

A escala do AIDAmar não estava prevista, mas o mau tempo na Corunha levou o comandante a optar por rumar à Madeira numa viagem que começou em Hamburgo, a 27 de fevereiro, com escalas em Southampton, agora Funchal, em vez da Corunha, depois Tenerife, de onde o navio sai diretamente para as Caraíbas, com visitas a St. Kitts, Guadalupe, Barbados, Bonaire, Aruba, Curaçau, República Dominicana, Ilhas Virgens Britânicas, St. Maarten, Antígua, Açores, Lisboa, Porto, Bruges e Hamburgo, onde termina este cruzeiro de 43 noites, designado de “Pausa pelas Caraíbas”.