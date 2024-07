O Ateliê Ótico anunciou a sua mais recente parceria com a Sofia Nunes, que assume o papel de embaixadora da marca.

“Com um percurso de vida marcado pela elegância, irreverência, dedicação e autenticidade, Sofia, visa ser a escolha perfeita para representar os nossos valores e nossa missão de proporcionar uma melhor visão e estilo a todos os nossos clientes”, sublinha Ricardo Sales.

Segundo o empresário, a colaboração com a nova embaixadora reforça o compromisso da empresa com a qualidade e o atendimento personalizado.

“A sua influência e carisma serão fundamentais para um melhor elo com os nossos clientes e público, destacando a importância de cuidar da saúde ocular com produtos de excelência e exclusivos”, reforça.

Sendo a visão um dos sentidos mais importantes, Sofia Nunes considera “uma honra poder promover o cuidado essencial com os olhos”.

“Estou entusiasmada por representar uma marca que valoriza a qualidade e bem-estar e acredito que juntos traçaremos uma estratégia de autenticidade e paixão pelo setor ótico que fará a diferença significativa na forma com que olha o mundo, combinando tecnologia e as últimas referências e tendências na moda ocular. Espero inspirar-vos”, acrescentou.

O Ateliê Ótico passou por uma recente renovação e está novidades no mercado. A loja fica situada na Praça do Carmo, no Funchal.