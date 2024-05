A Savoy Signature promove, na próxima terça-feira, 14, entre as 9h00 e as 14h00, um ‘Open Day Recrutamento’, no hotel Savoy Palace, no Funchal.

Esta iniciativa tem por objetivo reforçar as equipas de cinco das suas sete unidades (The Reserve, Savoy Palace, Royal Savoy, NEXT e Gardens). São cerca de 40, as vagas disponíveis para os diferentes espaços, desde restaurante e bar, andares, cozinha, pastelaria, copa, receção, piscina e spa.

“Continuamos a apostar nestas iniciativas devido aos resultados positivos que temos alcançado nos anos anteriores, tanto no Funchal como na Calheta. Valorizamos o contacto presencial como uma das abordagens mais eficazes no recrutamento, pois possibilita uma ligação mais próxima e uma seleção mais criteriosa dos candidatos”, destaca Noélia Reis, assessora da Administração da Savoy Signature, com o pelouro dos Recursos Humanos.

Em comunicado, a Savoy Signature reitera a aposta forte na valorização da carreira e no desenvolvimento das suas pessoas, através de formação contínua e progressão profissional.

Os candidatos admitidos terão acesso um pacote salarial que inclui vários benefícios na área da saúde – sendo o seguro extensível ao cônjuge e filhos - e da educação. Os colaboradores da Savoy Signature são ainda beneficiados com outras regalias, como ginásio, aulas de yoga, refeitório, variados descontos em diferentes parceiros da coleção de hotéis e cartão oferta de Natal.

A empresa afirma-se “comprometida com uma cultura de igualdade e diversidade, estimulando um ambiente inclusivo, onde todos são valorizados e respeitados”.

“O objetivo da Savoy Signature é garantir que todos os colaboradores e candidatos em processos de recrutamento têm a mesma oportunidade e proporcionar um ambiente onde todos se sintam seguros, respeitados e empenhados”, é sublinhado.

O ‘Open Day Recrutamento’ termina com a atribuição de prémios imperdíveis. Os candidatos podem ganhar uma estadia de uma noite para duas pessoas num dos hotéis Savoy Signature; um tratamento no Laurea Spa, no Savoy Palace; e um jantar para duas pessoas no restaurante Terreiro.

Programa

9h às 10h - Receção e registo de candidaturas (os candidatos devem trazer o seu currículo)

10h - Apresentação da Savoy Signature e visita virtual aos hotéis do grupo

10h30 - Visita guiada ao hotel Savoy Palace

11h às 13h - Seleção dos candidatos

13h30 - Sorteio de prémios