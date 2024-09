A MSC Cruzeiros vai dar inicio à nova temporada este dia 10 de Setembro, a bordo do ‘MSC Virtuosa’, em Lisboa, onde serão apresentadas muitas novidades para o novo ano.

O ‘Roadshow MSC Cruzeiros’ vai contar novamente com a participação dos parceiros TAP e EMIRATES que terão ações exclusivas a bordo dos navios para além da várias sessões presenciais.

No Roadshow deste ano, haverão vários eventos a bordo do navio (Lisboa, Funchal e Ponta Delgada), e ainda o alargamento do Roadshow a novas regiões do país com eventos em Albufeira, Algarve, Coimbra e Ponta Delgada nos Açores.

Com o verão praticamente a terminar, a MSC Cruzeiros já começou a anunciar algumas novidades para o Inverno 2024-2025 e muitas mais ainda estão para vir.

Para este Inverno, a MSC Cruzeiros anunciou recentemente os seus 21 cruzeiros com partida e/ou chegada ao Funchal, com a possibilidade de ter tudo incluído na sua reserva, em direção ao fascinante arquipélago das Ilhas Canárias, podendo escolher entre itinerários de 14, 9, 8, 7 ou 6 noites ou embarque num cruzeiro de apenas 3 noites, com uma fuga especial pelas ilhas vulcânicas do Atlântico.

O MSC Opera partirá do Funchal, na Madeira, entre 3 de Novembro de 2024 e 20 de Março de 2025, e visitará as Ilhas Canárias: Santa Cruz de Tenerife (Ilha de Tenerife), Arrecife (capital de Lanzarote), Las Palmas (na Gran Canária), Puerto del Rosário (em Fuerteventura) e Santa Cruz de La Palma (a capital de La Palma), numa diversidade de itinerários que promete sempre temperaturas primaveris.

Para facilitar a deslocação de passageiros que não residam no Funchal, a MSC Cruzeiros terá também disponível a possibilidade de incluir Pacote Especial Cruzeiro e Voos de ida/volta de Lisboa e Pacote Especial Cruzeiro e Voos de ida/volta do Porto para navegar nos itinerários do MSC Opera a partir do Funchal.