Os ‘Duetos’ estão de regresso ao restaurante Avista, localizado no Funchal, no hotel 5 estrelas Les Suites at The Cliff Bay. Desta vez, a Chefe convidada é Louise Bourrat, vencedora do programa Top Chef, que vem do restaurante Boubou’s, em Lisboa.

No dia 26 de abril, os Chefes João Luz e Louise Bourrat preparam um jantar a quatro mãos. O resultado é um menu que privilegia combinações inesperadas e pratos cheios de sabor.

Ceviche de batata-doce, gamba vermelha, a presa de porco preto e ainda a sobremesa de assinatura. Estas e mais criações podem ser degustadas num menu de 4 pratos (115 € por pessoa . wine pairing incluído) ou num menu de 5 pratos (140 € por pessoa . wine pairing incluído).

As reservas podem ser feitas através do e-mail restaurant.tcb@portobay.pt ou do telefone 291 707 770.