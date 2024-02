Região regista valor da oferta da habitação superior à procura em 54%

Comprar uma casa na Madeira está 54% mais caro do que o valor procurado, de acordo com um novo estudo, da Imovirtual, focado na comparação entre a procura e a oferta ao longo dos últimos três meses.

Tendo em conta esta baliza temporal, na Região, comprar uma habitação custa em média 385. 000 euros e as pessoas procuram por 250.000, o que representa a diferença percentual acima mencionada.

Além da Madeira, Faro (50%), Viseu (38%), Aveiro (40%) e Leiria (39%) são os distritos com maior discrepância entre os preços anunciados no mercado e os valores procurados pelos utilizadores e são, atualmente, a principal razão para que exista uma diferença nacional tão grande entre a procura e a oferta, situada no 68%.

Em contrapartida, é nos Açores, em Beja, Guarda e Portalegre que o valor investido na procura é, de facto, superior ao da oferta anunciada.

Nas ilhas existem mesmo duas realidades opostas, uma vez que nos Açores (-15%), os valores de procura são superiores aos da oferta, no qual os utilizadores procuram, em média, por casas a custar cerca de 200.000 euros, e estão a ser anunciadas, em média, por 169 880 euros. Na Madeira, tal como já vimos, acontece o contrário.