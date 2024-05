Hoje, à margem da visita às novas instalações do serviço de Finanças da Calheta, Rogério Gouveia, secretário regional das Finanças, questionado sobre as novas de tabelas do IRS constatou que, da campanha do IRS do ano anterior, há já quase 90 mil declarações entregues e liquidadas.

“Mais uma vez, a celeridade no processamento e liquidação dessas declarações tem sido evidente e, neste momento, temos mais de 80% dessas declarações liquidadas com direito a reembolso e comprovadamente também já restituído aos contribuintes madeirenses um valor muito aproximado dos 48 milhões de euros”, apontou.

Rogério Gouveia disse ser expectável que, a partir do momento que a região regista “máximos históricos ao nível de população ativa empregada, até 30 de junho – fim do prazo de entrega da declaração do IRS -, e com ainda “alguns milhares de declarações entregues até essa data” a Região possa ficar próxima ou até superar os máximos históricos neste âmbito.

“Pelo menos a tendência assim o indica, que é também o reflexo do grande dinamismo económico que nós assistimos e dos grandes níveis de empregabilidade que também assistimos”, denotou.

Já do ponto de vista doo volume de reembolsos, Rogério Gouveia recorda que foram ajustadas as tabelas de retenção na fonte no segundo semestre de 2023 para atentar aproximar ao máximo o imposto retido daquele que seria o imposto final. Pelo que, “o valor de reembolsos que se estimam vir a ser processados até ao fim de agosto será, de certo modo, em linha com o valor dos anos anteriores, não obstante a termos mais gente a declarar, por uma razão muito simples foi uma opção do Governo Regional reter menos imposto, deixar mais dinheiro disponível do lado dos contribuintes e a consequência é que o nível de reembolsos será ligeiramente inferior do que foi ao ano passado”, sustenta.