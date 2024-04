O preço dos combustíveis volta a subir na próxima semana na Madeira, fixando-se a gasolina 95 nos 1,688 euros, por litro, e o gasóleo rodoviário nos 1,401 euros, como o JM antecipou na edição impressa de hoje.

Será a quarta semana consecutiva que a gasolina 95 sobe na Região e a segunda no caso do gasóleo rodoviário.

Comparando os preços praticados hoje com os valores que entram em vigor na próxima segunda-feira, a gasolina terá um aumento de 1,1 cêntimos, enquanto o gasóleo subirá dois cêntimos.

Desta vez, as subidas só não foram maiores porque, tal como avançámos, o Governo Regional decidiu baixar o ISP, o imposto sobre os combustíveis, na próxima semana.

O Governo Regional justifica este crescente aumento do preço dos combustíveis com “o novo aumento do barril do petróleo nos mercados internacionais”, que está a impactar no preço de venda ao público da gasolina, do gasóleo e do gasóleo colorido.

Pelas contas do executivo madeirense, se o Governo Regional não mexesse na taxa do ISP, na segunda-feira, a gasolina teria um aumento de 1,4 cêntimos, para 1,691€/litro, o gasóleo rodoviário teria um aumento de 2,4 cêntimos, para 1,405€/litro, e o gasóleo colorido teria um aumento de 2,2 cêntimos, para 1,084€/litro.

Enquanto, por cá, os preços sobem, no Continente o valor dos combustíveis desce na próxima semana.

O jornal Eco noticiou hoje que, na segunda-feira, os condutores deverão pagar 1,624 euros por litro de gasóleo simples e 1,805 euros por litro de gasolina simples 95.