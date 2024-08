O preço das casas na Região subiu 16,7% em julho face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o índice de preços do idealista, divulgado em nota de imprensa, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.050 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de julho, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 1,6%.

Os preços da região subiram nos últimos 12 meses na Ponta do Sol (30,3%), Calheta (19,9%), Santa Cruz (19,6%), Ribeira Brava (18,6%), Câmara de Lobos (13,9%), Funchal (13,7%) e Santana (1,1%).

O município mais caro para comprar casa é o Funchal (3.389 euros/m2), seguido por Calheta (3.339 euros/m2), Ponta do Sol (2.872 euros/m2), Ribeira Brava (2.638 euros/m2), Câmara de Lobos (2.455 euros/m2), Santa Cruz (2.195 euros/m2) e Santana (1.463 euros/m2).

As casas no Porto Santo subiram 16,3% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.336 euros/m2.

A nível nacional, o preço da habitação subiu 7,7% nos últimos 12 meses, situando-se em 2.696 euros/m2.