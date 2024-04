Preço das casas na Madeira aumentou 2,7%

Segundo o Relatório Trimestral de Preços de Venda do portal Idealista, os preços das casas na Madeira apresentaram uma subida de 2,7% no primeiro trimestre do ano face ao trimestre anterior.

Segundo o índice, comprar casa na Região tinha um custo de 2.954 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de março, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação mensal, a subida foi de 1,5% e a anual de 21,6%.

Os preços subiram em Santana (11,9%), Calheta (8,4%), Câmara de Lobos (8%), Ribeira Brava (6,3%), Santa Cruz (6,3%), Ponta do Sol (5,1%), Funchal (2,2%) e Machico (0,9%)

O município mais caro para comprar casa é o Funchal (3.260 euros/m2), seguido por Calheta (3.207 euros/m2), Ponta do Sol (2.844 euros/m2), Ribeira Brava (2.597 euros/m2), Câmara de Lobos (2.420 euros/m2) e Santa Cruz (2.065 euros/m2). Em contrapartida, os mais económicos são Santana (1.627 euros/m2) e Machico (1.660 euros/m2).

As casas no Porto Santo subiram 0,9% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.273 euros/m2.

A nível nacional, o preço da habitação desceu 1,9% no primeiro trimestre, situando-se em 2.610 euros/m2.

Distritos/Ilhas

Analisando por distritos e ilhas, as maiores subidas de preços tiveram lugar em Vila Real (3,3%), Leiria (3%), Lisboa (2,9%), ilha da Madeira (2,7%), Porto (2,6%), Viseu (2,5%), Faro (2,1%), ilha Terceira (1,8%), Beja (1,6%), Coimbra (1,3%), Braga (1,3%), Aveiro (1,2%),

Setúbal (1,1%), ilha do Pico (0,9%), ilha do Faial (0,9%), ilha de Porto Santo (0,9%), Santarém (0,8%), ilha de Santa Maria (0,6%), Bragança (0,6%) e Guarda (0,6%).

Por outro lado, os preços desceram na ilha de São Jorge (-4,1%), Castelo Branco (-4%), Évora (-3,6%) e Viana do Castelo (-1,4%). Já em Portalegre (-0,5%) e ilha de São Miguel (-0,4%) os preços mantiveram-se estáveis.

Regiões

Durante o primeiro trimestre de 2024, os preços das casas apenas desceram no Alentejo (-1,5%). Por outro lado, os preços subiram na Região Autónoma da Madeira (2,7%), seguida pelo Norte (2,6%), Área Metropolitana de Lisboa (2,6%), Centro (2,3%) e Algarve (2,1%). Na Região Autónoma dos Açores (0,3%) os preços menos mantiveram-se estáveis durante este período.

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.632 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.321 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.954 euros/m2) e Norte (2.159 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.431 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.443 euros/m2) e o Alentejo (1.502 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa.