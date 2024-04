Portos da Madeira asseguram mais temporadas com a AIDA Cruises, a MSC e a Marella Cruises

A rota da CAI, Cruise Atlantic Islands continua a atrair o interesse das companhias e a perspetiva é que o número de escalas e passageiros cresçam nesta área atlântica, o que significa mais negócio para os Portos da Madeira, enquanto parceiros e fundadores da CAI.

Esta é a conclusão da presidente do Conselho de Administração da APRAM, que mais adiantou estar já acertada “a vinda dos navios da AIDA Cruises até a época de 2028/29; a MSC terá um navio nesta rota nas próximas temporadas de 2024/25 e de 2025/26 e a companhia Marella Cruises anunciou a colocação de mais um navio neste itinerário.”

De assinalar que Paula Cabaço Patricia Bairrada, a diretora comercial da empresa, estão em Miami, na Seatrade Cruise Global, a maior feira do setor de cruzeiros que hoje termina naquela cidade.

Sobre esta participação, Paula Cabaço faz um balanço “extremamente positivo”, porque “a representação da Madeira, constituída pela autoridade portuária e os agentes de navegação, estiveram mais uma vez, unidos nesta aposta de não só se consolidar, mas criar-se mais negócio para os portos madeirenses.”

“Esse objetivo foi cumprido, o que trazemos desta Seatrade é a perspetiva de crescimento, a nível de escalas e passageiros, um crescimento que tem uma preocupação comum: o incremento da qualidade de serviço aos nossos clientes, sempre numa ótica de sustentabilidade “, reforçou.

Das reuniões com várias companhias de cruzeiro, a dirigente ressalvou “o ótimo feedback sobre o destino e os serviços prestados, o que é motivo de orgulho para todos nós.”

Recorde-se que a Seatrade Cruise Global decorreu de 08 a 11 de abril, sob o tema de “A Evolução do Cruzeiro”, mantendo em destaque no programa as questões relacionadas com a sustentabilidade, descarbonização e respetiva regulamentação, a inovação tecnológica e a inteligência artificial.

Contou com a presença de 600 expositores, a representação de 120 países e de mais de 80 linhas de cruzeiro.