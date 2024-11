O ‘ILMA’, que pernoitou na Madeira, já saiu do cais norte para as Ilhas Virgens Britânicas.

Os dois navios de hoje estão a movimentar 5.370 pessoas, sendo 3 873 passageiros e os restantes tripulantes.

O ‘MSC Opera’ vem de Fuerteventura e a bordo, traz 1.988 passageiros e 739 tripulantes. Neste momento, está a realizar um turnaround parcial, envolvendo 276 desembarques e 254 embarques. Fica 12 horas na Madeira e sai esta noite, às 22h00.

O navio está a fazer um cruzeiro de 07 noites, também com opção de apenas 3 noites, que partiu de Tenerife no passado domingo, com escalas em Grã-Canária, Fuerteventura, agora, no Funchal, seguindo-se La Palma, Lanzarote e Tenerife, onde termina a viagem a 10 de novembro.