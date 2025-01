Hoje, o Porto do Funchal recebe os navios Mein Schiff 3 e Mein Schiff 5 da TUI Cruises, que atracaram com um total de 6.626 pessoas, das quais 4.835 são passageiros. Os dois navios ficam na cidade por 15 e 16 horas, respetivamente, com partida marcada para as 22h.

O Mein Schiff 3, que chegou de Bremerhaven, segue para as Caraíbas, com escalas em várias ilhas, e regressará a Bremerhaven a 16 de fevereiro após um cruzeiro de 35 noites. A bordo seguem 2.400 passageiros e 878 tripulantes.

O Mein Schiff 5, que opera na rota Cruise Atlantic Islands, realiza cruzeiros entre as ilhas da Madeira e das Canárias, e terminará a sua viagem em Tenerife no dia 23 de janeiro, com 2.435 passageiros e 913 tripulantes.