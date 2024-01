Porto do Funchal bate recordes no movimento de passageiros de cruzeiro e do ferry

O Porto do Funchal, em 2023, registou um movimento de 1.031.704 passageiros dos navios de cruzeiro e da ligação do ferry Lobo Marinho para o Porto Santo.

A informação, avançada esta tarde pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), adianta que ao recorde de 624.400 passageiros de cruzeiro, registado em 2023, (+51% do que o apurado no ano anterior), somam-se mais 241.042 tripulantes, “o que significa um total de 864.478 pessoas que chegaram à Madeira nas 273 escalas, (-10% que em 2022) dos navios que vieram ao Funchal no ano que passou”.

“Este recorde no movimento de passageiros confirma o interesse e a atratividade deste porto para as companhias que procuram criar itinerários únicos que conjuguem diversos fatores do ponto de vista ambiental, paisagístico, cultural, de lazer e até de alguma aventura”, realça a presidente do Conselho de Administração da APRAM.

“O Porto do Funchal continua a ser um porto âncora nos itinerários da CAI, Cruise in the Atlantic Island, e do próprio corredor atlântico”, defende ainda Paula Cabaço.

No Porto do Funchal, em 2023, houve também 4.244 embarques (+977 que em 2022) e 4.461 desembarques (+298), o que prova o crescimento do número de passageiros em turnaround.

“Tendo em conta os gastos dos passageiros, dos tripulantes e das companhias de cruzeiros em cada escala na região, conclui-se que o impacto direto dos cruzeiros na economia regional, em 2023, foi de 53 milhões de euros”, aponta a APRAM.

A este propósito, Paula Cabaço chama a atenção para “as 18.197 viaturas de transporte turístico de passageiros que entraram no Porto do Funchal no ano passado, sendo 9.153 táxis, 5.011 autocarros e 4.316 carrinhas e outros tipos de veículos que trouxeram a este porto muitas pessoas que trabalham nesta área do turismo de cruzeiros, desde as guias aos próprios motoristas”.

No ano passado, a APRAM salienta, também, o crescimento de 6% das escalas do ferry Lobo Marinho que totalizou 324 escalas e movimentou 408 268 passageiros, mais 20% que em 2022 e um recorde relativamente aos registos desde 2014.

No entanto, conforme nota, o número de 324 escalas ficou abaixo do número conseguido em 2019, 330 escalas.

A presidente do Conselho de Administração da APRAM releva que a coordenação de todos estes movimentos de passageiros, tripulantes e trabalhadores de toda a comunidade portuária só foi possível com “um grande planeamento, em articulação com todos os agentes do setor, bem como com a Câmara Municipal do Funchal, de modo a garantir que a interface cidade/porto decorra com os mínimos constrangimentos, tanto para os turistas como para a população.”

Por último, uma referência ao Porto Santo que, em 2023, registou 6 escalas de cruzeiro e um movimento de 953 passageiros.