O secretário regional das Finanças entregou esta tarde ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira a proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025 (ORAM2025) e o plano de investimentos (PIDDAR).

Pelas 16h30, Rogério Gouveia fará a apresentação do documento no salão nobre do Governo Regional.

O debate da proposta do ORAM2025 está agendado para os dias 9 e 12 de dezembro. Este momento antecede a votação da moção de censura do Chega ao Governo Regional, marcada para o dia 17 de dezembro, que poderá deixar abaixo o executivo madeirense e gerar uma nova crise política.