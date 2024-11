Ocupação hoteleira a um mês do Natal está a 75% e 88% no fim de ano

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura anunciou, hoje, que, numa primeira sondagem, verifica-se que a ocupação hoteleira está a 75 por cento no Natal e a 88 por cento no fim de ano. Isto a um mês do grande evento que envolve mais de 4 milhões de euros.

Numa conferência de imprensa no Museu Atelier Vicente’s, como é hábito para dar a conhecer o vasto programa desta quadra festiva, Eduardo Jesus adiantou que o programa tem início já este domingo, dia 1 de dezembro e vai até 7 de janeiro de 2025.

‘Azulejos da Madeira’ é o tema do espetáculo de fogo de artifício que será lançado a partir de 59 postos, os mesmos do ano anterior. Em termos de novidades, haverá mais animação na Praça do Povo, entre os dias 29 e 31.

Ao nível das iluminações, o secretário destacou as experiências de realidade aumentada no interior da árvore de Natal que, a exemplo de anos anteriores, fica na Praça do Povo. Há várias artérias em que a tecnologia permite a interação humana com as iluminações. 173 atuações no total, desde 1 de dezembro e 7 de janeiro. Outro dado avançado pelo governante.

A Praça do Povo, o Largo da Restauração e o Jardim Municipal são os palcos principais do programa. Mas há outros locais, como são exemplos, a Torre do Capitão, onde será erguido um pinheiro com a participação de quase 300 crianças.