Foram recentemente lançados os vinhos Massaroco Rosé e Clarete, oportunidade para a Octávio Freitas Winery apresentar, na Madeira, a sua gama completa num conjunto de eventos que percorre vários pontos do arquipélago.

Este novo rótulo da Octávio Freitas Winery presta homenagem à planta endémica da Madeira, mais um dos ícones naturais da ilha, capturando a essência única da terra natal do seu fundador, como, de resto, já é seu apanágio, sublinhando a ligação profunda que o inspira a criar vinhos que expressam a singularidade do terroir madeirense.

O Massaroco vem juntar-se, agora, ao portefólio da Octávio Freitas Winery, que já inclui o Galatrixa, o primogénito - produzido a partir das vinhas do projeto pessoal de agroturismo Socalco Nature Calheta -, um vinho branco que combina as castas típicas da Madeira: Verdelho, Malvasia Fina e Folgasão. O segundo vinho, o Cagarra, um elegante blend de Verdelho e Sercial, seguiu-se a esta estreia.

O novíssimo Massaroco chega com duas referências – Rosé e Clarete. O Massaroco Rosé, castas Tinta Negra e Merlot, é um vinho límpido de coloração rosa com um aroma elegante a frutos vermelhos onde se destacam as notas a morangos frescos. Na boca revela-se um vinho bastante elegante e equilibrado na sua frescura e envolvência. Já o Massaroco Clarete, também de 2023 e proveniente das mesmas castas, apresenta uma coloração rubi e um aroma elegante onde a fruta confitada é evidenciada com ligeiras notas herbáceas, tão características da casta Tinta Negra. Boca macia com taninos presentes, mas elegantes num equilíbrio acentuado.

Atualmente, a produção da marca conta com quatro referências que totalizam 12.000 garrafas, refletindo uma dedicação à qualidade e à autenticidade.

Para o seu lançamento, estão programados 3 eventos que fazem parte do périplo de apresentação durante os próximos dias na Madeira. Amanhã, a TERROIR Portugal, promove a 2ª edição do “TERROIR Portugal – The Ambassadors – Deluxe Vinum 2024” no Three House Hotel (Rua Brigadeiro Ondinot, 2 – 9060-209 Funchal), a partir das 13h00. Para as 14h30 está previsto o lançamento dos novos vinhos da Octávio Freitas Winery.

As novas referências da OF Winery serão também destaque num almoço vínico exclusivo que decorre no dia 26 de novembro no emblemático restaurante Ponta da Calheta, em Porto Santo.