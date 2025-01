A Polícia Judiciária da Madeira já tem novo diretor. José Matos passa agora a liderar, durante os próximos três anos, o Departamento de Investigação Criminal da Madeira, sucedendo a Ricardo Tecedeiro.

“Este voto de confiança é um motivo de grande orgulho e a exigência de compromisso, dedicação total à missão que me foi confiada”, realçou José Matos, tecendo elogios ao diretor cessante, Ricardo Tecedeiro, pelo seu “trabalho de excelência” que foi “determinante para o sucesso e prestígio” do departamento.

O novo responsável afirmou que esse legado servirá de “base sólida” que terá como referência para enfrentar os desafios do futuro, comprometendo-se a agir com ética, integridade, transparência e rigor.

“Eu, e todos aqueles que fazem parte do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, unidos e determinados, faremos deste departamento um exemplo de excelência e dedicação à causa pública”, rematou.

Por seu turno, Luís Neves, diretor nacional da PJ, que presidiu à cerimónia, encetou o seu discurso com uma mensagem de agradecimento a Ricardo Tecedeiro, “um homem de mão cheia, um profissional exemplar, um ser humano fantástico e um colega extraordinário”. O ex-diretor foi, aliás, chamado ao palco para receber uma lembrança das mãos de Luís Neves, num momento emotivo que mereceu forte ovação por parte da plateia.

Na sua alocação, o inspetor lembrou que a atividade da PJ assenta em quatro pilares fundamentais: o compromisso, o conhecimento, a coragem e a integridade.

O coordenador lembrou, a esse propósito, a necessidade do respeito pela Lei e por todos os intervenientes processuais. “O segredo de justiça tem de ser uma das áreas em que temos de privilegiar e defender. Há um segredo de justiça, há presunção de inocência...”, apontou, frisando que os direitos humanos têm de ser o primeiro pilar a ser respeitado.

“Perante nós, seja vítima, suspeito ou arguido, é uma pessoa. Nunca se esqueçam disso”, afiançou.

Enfatizou, também, a relação de lealdade, apoio e suporte para com as autoridades judiciárias, pedindo a José Matos “total compromisso de lealdade e prontidão” para com o Ministério Público, assim como para com as forças de segurança e todas as entidades com as quais interagem.

Numa última palavra dirigida a José Matos, o responsável incumbiu-o de levar avante todos os valores elencados, pedindo para liderar a estrutura com urbanidade e justiça, contribuindo para um sentimento de bem-estar e segurança da população, e esperando que a relação com as forças de segurança e as autoridades judiciárias do MP sejam exemplares.

O momento decorre, neste momento, nas instalações da PJ, no Funchal, contando com a presença de várias personalidades madeirenses, entre as quais Miguel Albuquerque, Cristina Pedra, José Manuel Rodrigues, entre outros representantes de entidades regionais.

Refira-se que José Matos era antes coordenador da Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.