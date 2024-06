’Noites de Baco’ apresenta 320 vinhos no próximo sábado

No próximo sábado, realiza-se mais uma edição das ‘Noites de Baco’, organizado pela Loja do Vinho, no Funchal, a ter lugar nas Adegas Blandy’s Wine Lodge, na Avenida Arriaga, entre as 15 e as 20 horas.

Nelson Calado e Ana Soares, da ‘Madeira Wine Company’ explicaram aos jornalistas que serão mais de 320 vinhos em prova, de 70 produtores oriundos de 11 países, estando representadas toas as regiões vinícolas de Portugal. A merecer destaque, também, a realização de nove provas temáticas, duas das quais sobre champanhe. As denominadas ‘masterclasses’ têm preços de ingresso entre os 10 e os 25 euros, contando com enólogos de renome.

Reconhecendo que “o público madeirense é bastante interessado” na produção de vinhos, Nélson Calado expressou que as edições das ‘Noites de Baco’ têm tido muito sucesso, sendo que é um evento que a organização quer vocacionado para “as pessoas realmente interessadas nos vinhos”, nomeadamente profissionais da restauração e garrafeiras, em particular, mas também o público em geral. O ingresso custa 20 euros, sendo que é oferecido aos visitantes um copo Riedel.

Ana Soares destacou também o interesse dos madeirenses neste tipo de eventos, considerando que o vinho é “o produto rei” destes encontros que nos últimos anos deixaram de se concentrar no período noturno, mas têm vindo a ser uma sugestão para uma tarde/início de noite.

Entre outras novidades relacionadas com os vinhos que estarão disponíveis para prova, a 13ª edição das ‘Noites de Baco’ terá, na noite anterior, e pela primeira vez, um jantar vínico com a presença de oito produtores, no restaurante ‘Terreiro’, em que cada prato será acompanhado por três vinhos diferentes.