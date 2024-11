Madeira volta a receber a Gala do Golfe no próximo ano

À chegada à Gala dos WTA, no Savoy Palace, Miguel Albuquerque disse aos jornalistas que a Madeira volta a receber no próximo ano a Gala do Golfe, que aconteceu este fim de semana.

“É muito bom para aquilo que a gente precisa, que é a transformação, como destino pleno do golfe, que nós estamos a fazer, com o campo da Ponta do Pargo e o aumento da produção”, disse.

O presidente do Governo Regional manifestou também total satisfação na realização da gala desta noite dos World Travel Awards (WTA) , considerando-a muito importante pelo conjunto de agentes internacionais que reúne.

“Consolida o destino, mas o que nós temos de fazer agora é o upgrade. Termos o melhor preço, melhor qualidade”, sublinhou acrescentando a importância de diversificação dos mercados.