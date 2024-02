Madeira no top 5 das regiões com mais anúncios de novos imóveis

Segundo dados divulgados pelo Imovirtual, a Madeira faz parte do top 5 das regiões onde se verificou, nos últimos três meses, um maior número de anúncios de imóveis pertencentes à categoria da nova construção, numa lista encabeçada por Lisboa, Porto, Faro e Setúbal.

Durante o período de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024, o portal teve em média 12.279 anúncios ativos de nova construção por mês, o que representa um crescimento de 36% face ao período homólogo onde estavam ativos uma média de 9.015 anúncios por mês.

No que concerne aos preços da nova construção, verificou-se também um aumento, à semelhança do que tem vindo a acontecer em todas as categorias de imóveis. No período em análise, comprar uma casa de nova construção custava, em média, 565.000 euros, uma diferença de 65.000 euros face ao período homólogo, no qual o preço médio rondava os 500.000 euros.

Por outro lado, comparativamente com os imóveis usados, durante o mesmo hiato temporal, verificou-se que estes custavam em média 170.000 euros, registando uma variação de 395.000 euros (-232%) em relação aos de nova construção.

Quando analisada a categoria das casas, verificou-se uma maior oferta de anúncios para apartamentos, que representam 94% dos imóveis novos, enquanto as moradias são apenas 6%.

Relativamente ao preço dos apartamentos de nova construção, aumentou de 485.000 euros para 550.000 euros, o que representa uma subida de 13%. Também no que toca às moradias, os preços da nova construção aumentaram de 950.000 para 988.500 euros.