A APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade com o apoio institucional da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura organizará as suas Jornadas Regionais, na próxima quarta-feira, dia 27 de novembro.

O evento, a decorrer entre as 9:30 e as 12:10, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira no Colégio dos Jesuítas, abordará o tema “O papel da Inteligência Artificial na Gestão Atual”, focando-se no impacto e nas oportunidades que a inteligência artificial (IA) oferece à gestão da qualidade e inovação organizacional.

A sessão de abertura está marcada para as 09h30, com a participação do Presidente da APQ, Paulo Sampaio; do Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus; e do Reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes.