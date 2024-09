O preço da gasolina 95 vai descer ligeiramente na próxima semana e o gasóleo rodoviário manter-se-á inalterado, de acordo com o despacho conjunto do Governo Regional, publicado esta sexta-feira.

A atualização dos preços máximos a praticar a partir de segunda-feira na Região Autónoma da Madeira prevê uma queda de 1,1 cêntimos na gasolina, de 1,550 para 1,539 euros e a manutenção dos 1,274 euros, por litro, no caso do gasóleo simples.

O gasóleo mantém-se assim com o valor mais baixo dos últimos 43 meses, tal como o JM noticiou hoje, e a gasolina melhora ligeiramente o seu preço.

A realidade no Continente será diferente na próxima semana.

De acordo com o jornal Eco, que cita uma fonte do mercado, “a gasolina deverá baixar quatro cêntimos e o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer dois cêntimos”.

No Continente, “quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,510 euros por litro de gasóleo simples e 1,630 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

“No caso do gasóleo, é necessário recuar a 3 de julho de 2023 para encontrar preços mais baixos e, na gasolina, a 18 de dezembro do ano passado. A confirmar-se esta descida dos preços da gasolina, desde 9 de outubro de 2023 que a redução não era tão significativa (5,5 cêntimos)”, acrescenta o Eco, no retrato nacional do setor.