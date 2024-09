No Porto Santo, para visitar a edição 2024 da Expo local, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude reuniu-se ontem com várias entidades e visitou diversas instituições.

Ana Sousa começou a manhã com uma reunião de trabalho na Casa do Povo Nossa Senhora da Piedade, onde foram abordados temas relacionados com a atividade e com os projetos futuros da instituição.

Durante a tarde, a governante – que se fez acompanhar em todas as iniciativas pela diretora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, e pelo representante do Gabinete da Administração Pública no Porto Santo, Roberto Silva - visitou as instalações da Casa do Voluntário, uma oportunidade para conviver com os utentes e a equipa ao serviço daquela instituição.

Antes da deslocação à Expo Porto Santo, Ana Sousa encontrou-se ainda com famílias e profissionais envolvidos no projeto em curso ‘Velejar pela Inclusão’, que tem por objetivo promover a inclusão e a aprendizagem através da dinamização de atividades náuticas, curriculares, educativas e sociais direcionadas para crianças e jovens.

Ontem, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude fez questão de parabenizar a organização da Expo, um evento que “constitui uma oportunidade única para mostrar o que se faz no Porto Santo, em todas as áreas, desde a cultural à social até ao empreendedorismo”.

No entender de Ana Sousa, esta mostra revela o grande envolvimento das empresas regionais e nacionais, contribuindo para a promoção dos produtos regionais e para a criação de emprego.