Euro sobe após declarações de Lagarde

O euro subiu hoje face ao dólar, depois de a presidente do Banco Central Europeu (BCE) ter afirmado que prevê que a inflação continue a cair em 2024, sem se comprometer com prazos para descer as taxas de juro.

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0759 dólares, quando na quarta-feira seguia a 1,0730 dólares.

A sessão do mercado europeu foi dominada pela intervenção de Christine Lagarde no Parlamento Europeu, onde referiu que o BCE necessita de mais dados para ter a certeza que a inflação se encaminha para a meta de 2%, antes de começar a cortar as taxas de juro.

A Comissão Europeia previu hoje um abrandamento da taxa de inflação na zona euro mais rápido do que o previsto ao longo deste ano, apontando para 2,7%.

O BCE fixou o câmbio do euro em 1,0743 dólares.