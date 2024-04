Estudo Estratégico de Captação de Investimento e Internacionalização da Região Autónoma da Madeira apresentado a 29 de abril

No âmbito do projeto CUSTOMS ( MAC2/2.3d/369), financiado pelo programa INTERREG MAC 2014-2020, no qual a ACIF-CCIM é entidade parceira regional, foi desenvolvido um Estudo Estratégico de Captação de Investimento e Internacionalização da Região Autónoma da Madeira.

A sessão pública de apresentação do estudo terá lugar no dia 29 de abril, pelas 10h00, no The Vine Hotel.