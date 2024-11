A EasyJet anunciou o início de uma nova rota que irá ligar a Madeira e Luton, no Reino Unido. A ligação direta acontecerá duas vezes por semana, às segundas e às sextas-feiras, a partir de dia 2 de junho.

“A abertura de novas rotas é sempre um passo significativo e reflexivo do nosso compromisso com a acessibilidade e a ampliação das opções de viagem mais acessíveis e convenientes para os nossos passageiros. Estamos entusiasmados por oferecer conexões diretas que refletem o crescimento da procura por viagens internacionais e permitem a ligação entre Portugal e mais destinos atrativos”, disse José Lopes, diretor-geral da EasyJet Portugal, citado num comunicado da companhia aérea.

Já no seguimento da entrada da EasyJet em Cabo Verde, com o início em outubro dos voos entre Lisboa e Porto para a ilha do Sal, passará também a ser possível voar entre Cabo Verde e o Reino Unido, nomeadamente fazendo a ligação entre a ilha do Sal e o aeroporto de Gatwick, a partir de 31 de março de 2025, com a frequência de 3 voos por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Recorde-se que o primeiro voo ‘low cost’ da EasyJet para Cabo Verde a partir de Portugal aconteceu a 29 de outubro, unindo Lisboa à ilha do Sal, seguindo-se também a ligação Porto/Sal no dia seguinte.