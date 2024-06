Ao longo de cinco dias, cerca de duas centenas de veículos seminovos de diversas marcas vão estar em exibição no Madeira Tecnopolo, no âmbito da 29.º Salão do Automóvel Usado EXPO GONFIRPE.

Se está a ponderar comprar carro esta poderá ser uma boa oportunidade para, entre amanhã e domingo, dar um pulinho ao espaço que abrirá portas, das 10h00 às 22h00, exibindo um vasto leque de carros para todos os gostos.

O salão é organizado pelo Grupo Camacho, que detém a Auto Zarco Comércio de Automóveis, a Diversauto e a CIAM, contando novamente com o Montepio como parceiro nesta edição, assim como a seguradora Sabseg.

Nove marcas em destaque

A mostra contemplará nove marcas, nomeadamente a Renault, Dacia, Nissan, Seat, Suzuki, Isuzu, Volkswagen, Škoda e Audi, podendo os clientes ter a hipótese de realizar um test-drive no momento.

Ao JM, Carolina Ornelas, responsável de marketing do Grupo Camacho, elenca algumas das vantagens desta iniciativa. “Além dos descontos normais que há numa feira automóvel, aqui o cliente consegue ver a viatura, fazer a avaliação da sua retoma, o crédito automóvel – que é aprovado na hora – e o seguro, saindo com o carro no próprio dia”, indica a responsável.