Dois navios trazem mais de 2 mil pessoas ao Funchal

O Porto do Funchal recebeu hoje, pela manhã, o transatlântico ‘Seven Seas Marine’, que acostou em frente ao ‘Amera’, que atracou na tarde de ontem.

No total, os dois navios estão a movimentar um total de 2.057 pessoas, das quais 1200 são passageiros.

O ‘Seven Seas Mariner’ chegou de Lisboa, com 442 passageiros e 462 tripulantes. Parte às 18 horas para os Açores, no âmbito do cruzeiro de 12 noites que se iniciou terça-feira, em Lisboa, agora com escala no Funchal, seguindo-se Ponta Delgada, Hamilton (Bermnuda) e Nova Iorque, onde termina a viagem a 1 de junho. O navio sai de Nova Iorque a 2 de junho para um grande cruzeiro de 83 noites que termina em Barcelona a 24 de agosto. Regressa ao Porto do Funchal a 4 de outubro e a 7 de novembro.

Por sua vez, o ‘Amera’ tem também saída aprazada para as 18 horas, com destino aos Açores, no âmbito do cruzeiro de 22 noites iniciado a 12 de maio em Bremerhaven, terminando a viagem neste mesmo porto, a 3 de junho.Volta à baía funchalense a 8 de agosto.