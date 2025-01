Em 2024, a introdução no consumo dos principais combustíveis na Madeira cresceu 3,9% em comparação com o ano anterior, totalizando mais de 165,8 milhões de litros, entre gasóleo e gasolina.

O gasóleo registou um aumento de 1,0%, com 109,2 milhões de litros consumidos, enquanto as gasolinas, tanto de 95 como de 98 octanas, observaram variações significativas de 9,1% e 12,7%, totalizando 45, 1 e 11,6 milhões de litros, respetivamente.

No que diz respeito aos gás, o consumo de gás propano e butano “rondou as 10,9 e 4,9 mil toneladas, respetivamente (-7,1% e +28,1% que no ano anterior), enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 30,7 mil toneladas (+178,2% do que em 2023)”, segundo nota da Direção Regional de Estatística.

No 4.º trimestre de 2024, o consumo de combustíveis também aumentou em comparação com o mesmo período de 2023, alcançando 41,8 milhões de litros, com destaque para o aumento de 7,6% na gasolina de 95 octanas e 16,0 % na gasolina de 98 octanas. O gasóleo rodoviário teve um aumento mais modesto de 3,8%.

Em termos de preços, a média dos preços máximos de venda ao público foi mais baixa em 2024. O preço médio do gasóleo rodoviário foi de 1,328€, representando uma redução de 8,5 cêntimos em relação a 2023. A gasolina de 95 octanas também apresentou uma queda, com o preço médio de 1,588€, 3,7 cêntimos abaixo do preço do ano anterior.